التطبيعية: الآسيوي يشترط أن يكون الملعب الواحد مشتركا في التراخيص لفريقين فقط

2020/08/27 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالبت لجنة التراخيص بالهيأة التطبيعية في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، من اندية الدوري الممتاز باختيار الملاعب المرخصة التي تمتاز بتحقيق نسبة كافية من المعايير المطلوبة، على أن يكون فريقين لكل ملعب، حسب تعليمات الاتحاد الاسيوي.

وقال رئيس اللجنة، حسين فلامرز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة سترفع الوثائق المقدمة من الاندية حسب صلاحياتها، على ان تكون صادرة في العام الحالي، وأن الاسبقية في تثبيت اختيار الملاعب ستكون لمن يقوم بتقديم الوثائق اولا، مع استيفائها للشروط المطلوبة".

وأضاف، أن "اللجنة تأمل من الاندية جميعا استثمار الملاعب كافة من دون استثناء في جميع المحافظات، لا سيما بعد التعاون الكبير من قبل وزارة الشباب مع الاندية".

وتابع قائلاً: "بالنظر لكون الفترة الزمنية الممنوحة للأندية باختيار الملاعب لم يتبق منها سوى ثلاثة أسابيع على غلق النظام، لذا بات على جميع الاندية الاسراع بإجراء ما هو مطلوب منها لإكمال متطلبات المشاركة في دوري الكرة الممتاز، ومحاولة الحصول على الرخصة للمشاركة في دوري الابطال الاسيوي".

وكانت لجنة التراخيص قد أجازت في المواسم الماضية لثلاثة فرق في الملعب الواحد أثناء منافسات دوري الكرة الممتاز.

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