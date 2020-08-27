في حال رحيل ميسي.. مهاجم كبير من الدوري الانكليزي تحت انظار ادارة البرسا

2020/08/27 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأت ادارة نادي برشلونة الاسباني البحث عن البديل سريعا، حال اصرار النجم الارجنتيني ليونيل ميسي على موقفه بالرحيل عن قلعة الكامب نو.ووفقا لمجلة /فوربس/ الامريكية :" ان نادي برشلونة قد يتعاقد مع نجم ليفربول ساديو ماني اذا غادر ليونيل ميسي النادي".و يعد ماني هدفا رئيسا حاليا داخل ادارة البرسا الذي يريد انجاز الصفقة قبل منافسه اللدود ريال مدريد.ورصدت ادارة برشلونة ما يقرب من 120 مليون دولار للحصول على خدمات النجم السنغالي خلال فترة الانتقالات المقبلة.وجاء اختيار ماني من قبل ادارة برشلونة بالاتفاق مع رونالد كومان مدرب الفريق الجديد، حيث عمل الثنائي معا في ساوثهامبتون.ويلعب ماني كجناح او مهاجم وهمي، وايضا في مركز رأس الحربة.ولم تجر ادارة برشلونة اي اتصال رسمي حتى الآن مع ليفربول او ممثلي ماني، في انتظار خطوة ميسي.يذكر ان ميسي يرى اأنه يستطيع فسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد والرحيل مجانا هذا الصيف، ولذلك طلب الارجنتيني بطاقة مؤقتة للرحيل، الى حين حسم الخلاف قانونيا.ولدى ميسي عقد حتى 2021 مع برشلونة، وقيمة الشرط الجزائي في ذلك العقد 700 مليون يورو.لكن النجم الأرجنتيني يحاول إلغاء هذا البند، والرحيل في الصيف الجاري، دون تحديد وجهته المقبلة.وكشفت تقارير، أن ميسي اختار وجهته المقبلة بالرحيل إلى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا.ليو لعب مع غوارديولا من 2008 حتى 2012، وحققا العديد من الألقاب سويا، ويبدو أن النجم الأرجنتيني يرغب في لم الشمل مع المدرب الاسباني./انتهى3

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