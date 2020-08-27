وزير الثقافة ينعى الاديب عبد الكريم راضي جعفر

2020/08/27 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم الاديب الدكتور عبد الكريم راضي جعفر ، الذي توفى اليوم الخميس .وقال ناظم في برقية تعزيةٍ : " لقد كان الراحل واحداً من الأكاديميين المتميزين الذين ارسوا تقاليد عمل بحثية في الجامعات التي عمل بها داخل العراق ، وخارجه ، و قدم عشرات البحوث ، والدراسات الرصينة كما كان صوتاً شعرياً مهماً ..



رحم الله الراحل ولاهله وذويه وطلابه واصدقائه الصبر والسلوان".



يذكر أنَّ الراحل من مواليد محافظة البصرة سنة 1946م ، حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة البصرة - كلية الآداب 1967 - 1968.منح شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها (الأدب الحديث والنقد) من جامعة البصرة كلية الآداب 1985 بدرجة (امتياز).منح شهادة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية (الأدب الحديث والنقد) من جامعة بغداد - كلية الآداب بدرجة (امتياز).



اصدر عدداً من الدراسات النقدية منها :(في حركة الشعر العراقي الحديث) 1988 ، و(نظرية الشعر عند نازك الملائكة 2000) ، و (رماد الشعر) 1998 ، و(مفهوم الشعر عند السياب) و(الشمعة والمصباح) (دراسات وبحوث في الشعر والنقد) 2011و( في حركة الشعر العراقي الحديث، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1988 و(شعر عبد القادر رشيد الناصري - ديوان الناصري) (جمع وتحقيق ودراسة)دار الشؤون الثقافية العامة1992.



كما صدر له عدد من المجاميع الشعرية هي : (الدفء البارد) 1970 ، و(عن الفارس والصيف الآخر) 1977 ، و(سيدي أيها البحر) 1980 و(ارتفاعات الشفق الجنوبي) 1988 ، و(عشب الأفول) 2000 .



و(زهرة البرتقال) ، 2013 ./انتهى3

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