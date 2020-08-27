(سومر نيوز) تنشر تفاصيل اتفاق الربط الكهربائي مع الأردن

2020/08/27 | 15:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أعلنت شركة جنرال الكتريك، الخميس، عقد اتفاق مع العراق لربط الشبكة الطاقة الكهربائية مع الأردن.&n...

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