بالفيديو.. هذا ما يحدث عند القاء اللوم على بعض الناس وتوجيه الاهانة لهم بسبب كورونا

2020/08/27 | 15:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



القاء اللوم على مجموعة من الناس وتوجيه الاهانة اليهم جائحة كورونا امر يشكل تهديدا للجميع.

فاذا قاط...

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