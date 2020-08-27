برشلونة يعثر على بديل ميسي في ليفربول

2020/08/27 | 15:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن ظهور أول اسم يمكنه خلافة ليونيل ميسي في برشلونة، حال رحيله هذا الصيف.





وأبلغ ميسي إدارة برشلونة برغبته في مغادرة كامب نو هذا الصيف من خلال فاكس رسمي، إلا أن الإدارة الكتالونية ردت على ميسي بفاكس آخر ترفض فيه طلبه.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاسم المرشح لخلافة ميسي في برشلونة، هو السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، والذي سبق وأن تألق تحت قيادة رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، في ساوثهامبتون.

وأوضحت الصحيفة، أن ماني عُرض على برشلونة من خلال بعض الوسطاء، خصوصا أنه تألق بشدة مع ليفربول منذ انتقاله إليه في 2016.

وساهم أفضل لاعب إفريقي 2019، مع الريدز في تحقيق لقبي البريميرليج الأول منذ 30 عامًا، ودوري أبطال أوروبا منذ 14 عامًا.

وأكدت الصحيفة، أن ماني قام بتأجيل خطوة تجديد عقده مع ليفربول، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن آنفيلد.

ويعتبر ماني من اللاعبين الذين يتمناهم زين الدين زيدان في ريال مدريد، لتعزيز هجوم الميرنجي، ويصل سعره إلى 120 مليون يورو.

محمد المرسومي

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