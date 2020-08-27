السيد عمار الحكيم يدعو الى التعلم من انتصار الإمام الحسين {ع}

2020/08/27 | 15:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الى التعلم من إنتصار الإمام الحسين عليه السلام.





وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة له على تويتر: "يا من تبحثون عن مبدأ القوة، عليكم ان تعلموا وتتعلموا أن الحسين قاتل بقوة الحق والمنطق، بينما أعداؤه قاتلوا بقوة السلاح.



ولهذا انهارت قوتهم وإن كسبوا جولة، وانتصر المنطق والحق وإن خسر فرصة، فكان انتصار الحسين أبديا".

عمار المسعودي

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