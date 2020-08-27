الطيران التركي يجدد قصفه لمناطق تابعة لمحافظة دهوك

2020/08/27 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في محافظة دهوك، عن تعرض إحدى القرى التابعة لقضاء العمادية الى قصف من قبل الطيران التركي.

وذكرت المصادر ان الطائرات التركية، قصفت قبل ظهر اليوم الخميس، مناطق في محيط قرية سكيري التي تقع على بعد عشرة كيلومترات عن قضاء العمادية شمالي المحافظة، فيما ذكر شهود عيان ان أعمدة الدخان تصاعدت من مناطق في سلسلة جبل متين القريب من القضاء.

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