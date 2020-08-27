السفارة الأميركية تدين استهداف عجلات تابعة للأمم المتحدة شمالي العراق

2020/08/27 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الولايات المتحدة الاميركية الهجوم الذي استهدف عجلات تابعة للأمم المتحدة شمالي العراق.

السفارة الأميركية ببغداد أكدت في بيان أن استهداف عجلات تابعة للأمم المتحدة خلال تأدية مهمة إنسانية شمالي العراق أمر خطير، مشيرة إلى أن السكان الأكثر هشاشةً في العراق يعتمدون على الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة الأخرى لمساعدتهم بتأمين الأمن الغذائي ومن بينهم اللاجئون والعائدون إلى ديارهم والنازحون.

ودعا البيان جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والمعايير الإنسانية الدولية والسماح لعمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في تلبية المتطلبات الإنسانية المهمة.

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