وزارة الداخلية تدعو المتظاهرين إلى الالتزام بأماكن التظاهر وتجنب قطع الطرق

2020/08/27 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل استمرار التظاهرات الشعبية المطالبة بالحقوق في العاصمة بغداد ومحافظات عدة، وجهت وزارة الداخلية نداء إلى المتظاهرين دعت فيه إلى تجنب قطع الطرق الرئيسة.

مدير إعلام وعلاقات الوزارة اللواء سعد معن، أكد في بيان أن حق التظاهر مكفول دستوريا والقوات الأمنية تقوم بحماية المتظاهرين في كل مكان وهذا واجبها الأساس، مبينا أن وزارة الداخلية تساند المتظاهرين بحقهم الدستوري وبجميع مطالبهم.

وأشار معن إلى ضرورة التواجد في أماكن مناسبة للتظاهر وعدم قطع الطرق، كون هذه الحالة بدأت تتسبب باختناقاتٍ مرورية كبيرة في العاصمة بغداد وتؤثر على تقديم الخدمات.

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