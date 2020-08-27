اجتماع رئيس الوزراء ووزير الخارجية السعودي: الرياض تتطلع إلى زيارة الكاظمي

2020/08/27 | 16:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له.

وجرى خلال القاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ورحب السيد الكاظمي بالوفد الضيف، وأكد أن المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين.

كما أكد سيادته على أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية.

وبحث السيد الكاظمي مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.27-آب-2020

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