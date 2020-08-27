الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية السعودي ملفات عديدة في بغداد

2020/08/27 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (27 اب 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في بغداد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والوفد المرافق له".

وافادت مصادر صحفية ان وزير الخارجية السعودي "سيبحث مع الكاظمي العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي قد استقبل، الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي والوفد المرافق لها، واكد الكاظمي أن فرنسا تعد شريكا إستراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش.





وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (27 اب 2020)، إنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب".

واكد الكاظمي ان الجيش العراقي تعرض الى محاولات لإضعافه، وقد تصدت الحكومة لهذه المحاولات.

واضاف، ان "فرنسا تعد شريكا إستراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن كونها دولة صديقة و العلاقات بين العراق وفرنسا، علاقات متينة تمتد لسنوات طويلة".

من جانبها أثنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، على قيادة رئيس مجلس الورزاء، السيد الكاظمي، وتمكنه من تحقيق خطوات ناجحة على الرغم من أنه لم تمض سوى أسابيع على استلام مهامه الحكومية.

وأكدت بارلي عزم فرنسا على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما وأن فرنسا قد ساهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش.

وبينت بارلي أن فرنسا تشاطر العراق في أن تنظيم داعش مازال يشكل تهديدا للعراق والمنطقة، لاسيما أنشطته الإرهابية في سوريا، ونحن مستمرون بمجابهته، وأشارت الى الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات.

وأعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي عن استعداد بلادها لاستئناف حهود التدريب للقوات العراقية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل وإطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووزيرة الجيوش الفرنسية الوضع في سوريا، وتأثيره في استقرار العراق والمنطقة.

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