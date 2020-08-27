الكاظمي خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية.. الحكومة تصدت لمحاولات اضعاف الجيش العراقي

2020/08/27 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي والوفد المرافق لها، الخميس، ان الجيش العراقي تعرض الى محاولات لإضعافه، وقد تصدت الحكومة لهذه المحاولات.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (27 اب 2020)، إنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب".

ورحب الكاظمي بحسب البيان، بـ"وزيرة الجيوش الفرنسية، وأكد أن فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول الى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية، وأشار الى أن الجيش العراقي تعرّض الى محاولات لإضعافه، وقد تصدّت الحكومة لهذه المحاولات".

واضاف، ان "فرنسا تعد شريكا إستراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن كونها دولة صديقة و العلاقات بين العراق وفرنسا، علاقات متينة تمتد لسنوات طويلة".

من جانبها أثنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، على قيادة رئيس مجلس الورزاء، السيد الكاظمي، وتمكنه من تحقيق خطوات ناجحة على الرغم من أنه لم تمض سوى أسابيع على استلام مهامه الحكومية.

وأكدت بارلي عزم فرنسا على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما وأن فرنسا قد ساهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش.

وبينت بارلي أن فرنسا تشاطر العراق في أن تنظيم داعش مازال يشكل تهديدا للعراق والمنطقة، لاسيما أنشطته الإرهابية في سوريا، ونحن مستمرون بمجابهته، وأشارت الى الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات.

وأعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي عن استعداد بلادها لاستئناف حهود التدريب للقوات العراقية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل وإطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ووزيرة الجيوش الفرنسية الوضع في سوريا، وتأثيره في استقرار العراق والمنطقة.

ا.ح

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