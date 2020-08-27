اليوم.. عداد الشفاء بكورونا يتجاوز عداد الاصابات في العراق


اليوم.. عداد الشفاء بكورونا يتجاوز عداد الاصابات في العراق
2020/08/27 | 16:26 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 27  آب 2020

- تم فحص ( 22318) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   393

بغداد / الكرخ      535

مدينة الطب        83

النجف الأشرف    304

السليمانية           65   

أربيل                296 

دهوك              39                       

كربلاء             239

كركوك             195

ديالى               125

واسط              194           

البصرة             343

ميسان               159

بابل                 107  

الديوانية             123 

ذي قار              166

الأنبار               51

المثنى               87     

نينوى                235 

صلاح الدين         55               

    

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3651 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   408

بغداد الكرخ     304

مدينة الطب      71

النجف            299

السليمانية         111       

أربيل            220

دهوك             78               

كربلاء         260

كركوك        151  

ديالى          67

واسط         240

البصرة       254

ميسان        242 

بابل           133 

الديوانية      151   

ذي قار        113

الأنبار          62

المثنى          224

نينوى          141 

صلاح الدين    122  

- الوفيات   72   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        5 

مدينة الطب        2 

النجف            1                   

السليمانية        4

   أربيل          11 

دهوك            4                  

كربلاء           9

كركوك         4

ديالى           3  

واسط           4 

البصرة        9 

ميسان           1    

بابل            5 

الديوانية        1   

المثنى          1          

نينوى           3  

      

  

            

مجموع الشفاء  :  161009     ( نسبة الشفاء 73.4  %)                       

مجموع الأصابات :   219435                                               

الحالات الكلية تحت العلاج :     51686                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      566                                            

مجموع الوفيات:   6740

دائرة الصحة العامة

 وزارة الصحة والبيئة

الخميس   27   آب 2020

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