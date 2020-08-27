الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 27 آب 2020
- تم فحص ( 22318) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864 )
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 393
بغداد / الكرخ 535
مدينة الطب 83
النجف الأشرف 304
السليمانية 65
أربيل 296
دهوك 39
كربلاء 239
كركوك 195
ديالى 125
واسط 194
البصرة 343
ميسان 159
بابل 107
الديوانية 123
ذي قار 166
الأنبار 51
المثنى 87
نينوى 235
صلاح الدين 55
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 408
بغداد الكرخ 304
مدينة الطب 71
النجف 299
السليمانية 111
أربيل 220
دهوك 78
كربلاء 260
كركوك 151
ديالى 67
واسط 240
البصرة 254
ميسان 242
بابل 133
الديوانية 151
ذي قار 113
الأنبار 62
المثنى 224
نينوى 141
صلاح الدين 122
- الوفيات 72 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 4
أربيل 11
دهوك 4
كربلاء 9
كركوك 4
ديالى 3
واسط 4
البصرة 9
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 1
المثنى 1
نينوى 3
مجموع الشفاء : 161009 ( نسبة الشفاء 73.4 %)
مجموع الأصابات : 219435
الحالات الكلية تحت العلاج : 51686
الراقدون في العناية المركزة: 566
مجموع الوفيات: 6740
دائرة الصحة العامة
وزارة الصحة والبيئة
الخميس 27 آب 2020
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. عداد الشفاء بكورونا يتجاوز عداد الاصابات في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. عداد الشفاء بكورونا يتجاوز عداد الاصابات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).