الكاظمي: المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق

2020/08/27 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، مشيرا الى أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الخميس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى خلال القاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة”.

ورحب الكاظمي بالوفد الضيف، مؤكدا أن “المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين”، مشددا على “أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين”.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن “المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن “المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية”.

وبحث الكاظمي مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق.

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