الصحة تسجل 3651 اصابة ووفاة 72 وشفاء 3794 حالة جديدة بـ”كورونا”

2020/08/27 | 16:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس ، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق “.

وقالت الوزارة في بيان تلقت خبر برس” نسخة منه ، ” تم فحص ( 22318) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 393بغداد / الكرخ 535مدينة الطب 83النجف الأشرف 304السليمانية 65أربيل 296دهوك 39كربلاء 239كركوك 195ديالى 125واسط 194البصرة 343ميسان 159بابل 107الديوانية 123ذي قار 166الأنبار 51المثنى 87نينوى 235صلاح الدين 55

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 408بغداد الكرخ 304مدينة الطب 71النجف 299السليمانية 111أربيل 220دهوك 78كربلاء 260كركوك 151ديالى 67واسط 240البصرة 254ميسان 242بابل 133الديوانية 151ذي قار 113الأنبار 62المثنى 224نينوى 141صلاح الدين 122

– الوفيات 72 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 5مدينة الطب 2النجف 1السليمانية 4أربيل 11دهوك 4كربلاء 9كركوك 4ديالى 3واسط 4البصرة 9ميسان 1بابل 5الديوانية 1المثنى 1نينوى 3

مجموع الشفاء : 161009 ( نسبة الشفاء 73.4 %)مجموع الأصابات : 219435الحالات الكلية تحت العلاج : 51686الراقدون في العناية المركزة: 566مجموع الوفيات: 6740

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