الكاظمي لوزيرة الجيوش الفرنسية: الجيش العراقي تعرّض لمحاولات إضعاف وتصدينا لها

2020/08/27 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، ودعم الجهود ضد الإرهاب، ملفات بحثها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي.

الكاظمي وصف فرنسا بالشريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول الى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية، مشيرا الى أن الجيش العراقي تعرّض الى محاولات لإضعافه، وقد تصدّت الحكومة لها.

وبين أن فرنسا تعدّ شريكا إستراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن كونها دولة صديقة.

من جهتها، أثنت بارلي، على قيادة الكاظمي، وتمكنه من تحقيق خطوات ناجحة على الرغم من أنه لم تمض سوى أسابيع على استلام مهامه الحكومية، مؤكدة عزم بلادها على الوقوف مع العراق، واستعدادها لاستئناف جهود التدريب للقوات العراقية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، في أقرب وقت ممكن.

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