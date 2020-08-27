فورين بوليسي: إنهاء نفوذ الميليشيات الموالية لطهران هو التحدي الأبرز للكاظمي

2020/08/27 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية ان إنهاء نفوذ الميليشيات الموالية لطهران واستبدالها بقوات أمنية تابعة للحكومة هو التحدي الأبرز بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى للكاظمي.

ورجح التحليل الذي نشرته المجلة ان يكون الصراع بين القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء العراقي، مثل جهاز مكافحة الإرهاب، ضد الجماعات المدعومة من إيران، أكثر تعقيدا بكثير من المعركة مع تنظيم داعش، مشيرا الى ان هكذا مواجهة من شأنها أن تنطوي على مخاطر تقويض جهاز أمن الدولة من الداخل، مع احتمال حدوث انشقاقات في صفوف الأجهزة الأمنية.

ودعا التقرير الولايات المتحدة الى استغلال تراجع الدعم المالي الذي تقدمه طهران لأذرعها في العراق نتيجة العقوبات، من خلال تركيز الدعم الأميركي على المؤسسات الأمنية العراقية الشريكة، ولا سيما جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني.

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