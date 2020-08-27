العتبة الحسينية توضح استعداداتها بشأن “ركضة طويريج” في ظل كورونا

2020/08/27 | 16:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء..

أعلنت العتبة الحسينية، الخميس، إنهاء استعداداتها الخاصة بمراسم يوم عاشوراء وعزاء ركضة طويريج، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة علي شبر لـ /المعلومة/ إن “أقسام العتبة المقدسة انهت جميع استعداداتها الخاصة بمراسم يوم عاشوراء وعزاء ركضة طويريج من خلال فرش الرمل في الأبواب الثلاثة المخصصة لدخول العزاء وهي باب الزينبية وباب القبلة وباب الرجاء”.

واضاف شبر انه “تم التنسيق مع العتبة العباسية والادارة المحلية والطوق الأمني لاكمال الاجراءات بغية تسهيل انسيابية عزاء ركضة طويريج”.

وطالب “المعزين الذين سيشاركون في العزاء بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية عبر تطبيق توصيات الجهات الصحية المختصة وتوجيهات المرجعية الدينية للحد من تفشي فيروس كورونا”.



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