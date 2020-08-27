منفذ مجزرة كرايست تشيرس “رجل أبيض عادي” سحرته الفاشية.. وعقوبته المؤبد

2020/08/27 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرايست تشيرش (نيوزيلندا)-(أ ف ب) – يبدو أن برينتون تارنت، المدرب الاسترالي السابق للياقة البدنية الذي حكم عليه الخميس بالسجن المؤبّد من دون الحقّ بالحصول على إفراج مشروط والذي يعتبر نفسه “رجلا أبيض عاديا”، قد اكتسب الإيديولوجية الفاشية الجديدة خلال رحلاته الكثيرة الى أوروبا.فخلال المحاكمة التي استمرت أربعة أيام، لم يقل هذا الأسترالي […]

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