عمليات البصرة تعزز الوجود الأمني قرب الأهداف الحيوية وإجراءات مشددة لضبط الحدود

2020/08/27 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت قيادة عمليات البصرة إجراءات أمنية جديدة تتضمن تعزيزات امنية واسعة داخل المحافظة فضلا عن اتخاذ إجراءات لضبط الحدود مع الدول المجاورة .

قائد العمليات اللواء اكرم صدام، أشار الى ان الخطة الأمنية تتضمن تعزيز الوجود الأمني بالقرب من الأهداف الحيوية والبنى التحتية للاقتصاد العراقي في البصرة وعدم السماح لقيادة العجلات بدون رخصة قيادة، وأضاف ان العمل على ضبط الحدود مع الدول المجاورة يهدف لمنع دخول المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية.

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