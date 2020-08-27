العثور على جثتي مدنيين أختطفهما داعش الإرهابي في أطراف خانقين

2020/08/27 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الأمنية على جثتي تعود لمدنيين اثنين اختطفهما عناصر تنظيم داعش الإرهابي الليلة الماضية في أطراف خانقين.

وفي التفاصيل نقلا عن مصادر أمنية، أقدم تنظيم داعش في الليلة الماضية على قتل مدني واختطاف اربعة آخرين، فضلا عن إحراق عجلتين تقلهم في منطقة “دكة ميكائيل” غربي خانقين، مضيفا أن البحث جار لكشف مصير اثنين آخرين من المخطوفين، من خلال عمليات تمشيط واسعة تجريها القوات الأمنية بحثاً عن الخاطفين.

وتشهد بعض مدن ديالى منذ مدة تصاعدا واضحا في معدلات الخروق والخطف والقتل، فيما يُرجع خبراء أمنيون الأسباب إلى ضعف الأجهزة الأمنية في تلك المناطق.

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