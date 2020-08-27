الاغتيالات السياسية في العراق.. تاريخ من الدم والرصاص

2020/08/27 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد اغتيال الطبيبة والناشطة ريهام يعقوب في 19 من أغسطس الجاري مسلسل الرعب من عودة التصفيات السياسية التي ما زالت تجثم على صدر العراقيين والعراقيات، رغم كل الوعود من السياسيين والحكومات المتعاقبة بوضع حدا لها، وملاحقة القتلة ومحاسبتهم.

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