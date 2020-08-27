السعودية شريك حقيقي للعراقونتطلع لبناء علاقات متميزة

2020/08/27 | 16:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الاوضاع في المنطقة.

ورحب الكاظمي بالوفد الضيف، واكد :” ان المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وان العراق يتطلع الى بناء علاقات متميزة تستند الى الارث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا افضل للبلدين “.

كما اكد :” اهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، بما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين “.

من جانبه اكد وزير الخارجية السعودي :” ان المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين “.

واضاف :” ان المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي”.

وبحث الكاظمي مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الانتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق.

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