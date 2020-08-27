حصيلة كورونا.. الصحة العراقية تسجل 72 وفاة وعدد الإصابات يتراجع لليوم الثاني


حصيلة كورونا.. الصحة العراقية تسجل 72 وفاة وعدد الإصابات يتراجع لليوم الثاني
2020/08/27 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 27  آب 2020 

- تم فحص ( 22318) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   393بغداد / الكرخ      535مدينة الطب        83النجف الأشرف    304السليمانية           65   أربيل                296 دهوك              39                       كربلاء             239كركوك             195ديالى               125واسط              194           البصرة             343ميسان               159بابل                 107  الديوانية             123 ذي قار              166الأنبار               51المثنى               87     نينوى                235 صلاح الدين         55               

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3651 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   408بغداد الكرخ     304مدينة الطب      71النجف            299السليمانية         111       أربيل            220دهوك             78               كربلاء         260كركوك        151  ديالى          67واسط         240البصرة       254ميسان        242 بابل           133 الديوانية      151   ذي قار        113الأنبار          62المثنى          224نينوى          141 صلاح الدين    122  

- الوفيات   72   حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     5بغداد الكرخ        5 مدينة الطب        2 النجف            1                   السليمانية        4   أربيل          11 دهوك            4                  كربلاء           9كركوك         4ديالى           3  واسط           4 البصرة        9 ميسان           1    بابل            5 الديوانية        1   المثنى          1          نينوى           3  

مجموع الشفاء  :  161009     ( نسبة الشفاء 73.4  %)                       مجموع الأصابات :   219435                                               الحالات الكلية تحت العلاج :     51686                                                         الراقدون في العناية المركزة:      566                                            مجموع الوفيات:   6740

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالخميس   27   آب 2020

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