الكاظمي لوزير الخارجية السعودي: المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق

2020/08/27 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له، وجرى خلال القاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة".

ورحب الكاظمي، وفقا للبيان، بالوفد الضيف، وأكد أن "المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين.

كما أكد على "أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين"، بحسب البيان.من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، أن "المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، وفقا للبيان.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية".

ولفت البيان الى أن "الكاظمي بحث مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق".

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