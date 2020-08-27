قائد عمليات البصرة يصدر توجيهات للقوات الأمنية بالمحافظة.. تعرف عليها

2020/08/27 | 16:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة_اين]أصدر قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الخميس، إلى القوات الأمنية في محافظة البصرة.

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