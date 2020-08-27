ألمانيا حول تدخلات إيران بالعراق: لسنا ساذجين ونعرف أنها تلعب دوراً خطيراً

2020/08/27 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إيران بشأن تدخلاتها على نحو عدواني في العراق والمنطقة، قائلا نحن لسنا ساذجين بشأن إيران ونعرف أنها تلعب دوراً خطيراً في المنطقة.

ودعا الوزير الألماني إيران الى تغيير سلوكها في المنطقة، خاصة في العراق وسوريا واليمن، مشددا على إجبار طهران لتغيير سلوكها، وذلك من خلال أقصى قدر من العقوبات الاقتصادية، هذا وأعرب هايكو ماس عن تأييده إجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي وتصرفاتها في العراق والمنطقة.

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