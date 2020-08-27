بن فرحان بعد لقاء الكاظمي: العراق والسعودية بينهما روابط عميقة راسخة وطموحة

2020/08/27 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدوره، علق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على زيارته للعراق، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

بن فرحان أعرب في تغريدة على حسابه بتويتر، عن سعادته بزيارة العراق، مبينا أن العراق والسعودية تجمعهما عميقة اخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً.

وأضاف، أن لقاءه بالكاظمي تناول العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة، ناقلا له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق.

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