وزير الصحة يوجه بتشكيل فرق طبية لمتابعة جرحى التظاهرات في مدينة الطب

2020/08/27 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي اليوم الخميس ، جرحى التظاهرات والحالات المرضية في مقر الوزارة “.

واطلع الوزير على حالاتهم المرضية ووجه بتشكيل فرقا طبية لمتابعة الحالات المعقدة لجرحى التظاهرات والمناشدات الانسانية من مختلف المحافظات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة كل حالة”.

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