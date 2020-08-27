وزيرة الجيوش الفرنسية تزور العراق وتؤكد مواصلة بلادها دعم الحرب على فلول الجهاديين

2020/08/27 | 17:13 - المصدر: فرانس 24

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التقت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بغداد الخميس الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد، وعبرت للسلطات العراقية عن استعداد بلادها لمواصلة دعم الحرب على فلول الجهاديين.



ومن المقرر أن تزور بارلي لاحقا إقليم كردستان العراق.

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