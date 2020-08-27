كومان يعد جريزمان بدور قيادي والرقم (10) في حالة رحيل ميسي

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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واصل الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة التحدث مع اللاعبين لمناقشة مستقبلهم مع النادي، وجاء دور المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان في الساعات الماضية، عندما وعده كومان بدور قيادي والرقم (10) في حالة رحيل ميسي.

واجتمع كومان بمعظم نجوم الصف الأول في برشلونة، وأبلغ 4 منهم أنهم خارج حساباته في الموسم المقبل، مطالباً إياهم بالبحث عن نادٍ جديد، وهم لويس سواريز، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.

ولم يكن اجتماع كومان بجريزمان من أجل إبلاغه بالمغادرة، بل على العكس، أعرب المدرب الهولندي عن ثقته الكبيرة بالنجم الفرنسي، وأكد له أنه ضمن خططه المستقبلية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن:" كومان أخبر جريزمان أنه لن يعتمد عليه في مركز الجناح الأيسر كما فعل كيكي سيتيين وإرسنتو فالفيردي في الموسم المقبل، كما وعده أن يجعل له دور قيادي في الفريق".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن:" كومان سيمنح جريزمان القميص رقم 10 ليقوم بنفس الدور الذي كان يشغله في أتلتيكو مدريد إن رحل ليونيل ميسي بالفعل، أما في حالة عودة فيليب كوتينيو فإن اللاعب سيحصل على القميص رقم 7".

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