كورونا العراق.. تطوران إيجابيان يدفعان لتراجع بعدد الإصابات لليوم الثاني

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، الخميس 27-8-2020، عن سبب انخفاض اصابات كورونا في اليومين الماضيين داخل العراق. وقال العميري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسألة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا او انخفاضها في العراق يرجع لاسباب متعددة ابرزها مدى الالتزام بمعايير الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقييم ".واضاف أن "سبب انخفاض الاصابات في اليومين الماضيين يرجع بالاساس الى وعي المواطنين وتفاعلهم الايجابي مع تعليمات الصادرة عن وزارة الصحة"، مبينا أن "هناك وعيا حقيقيا في الشارع العراقي حيال اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية".واشار العميري الى ان "الحديث عن ارتفاع الاصابات في فصل الشتاء او انخفاضها في الخريف لم يثبت صحته علميا لغاية الان".

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس (27 آب 2020)، تسجيل 72 وفاة و 3651 اصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع جديد لليوم الثاني على التوالي عن يومس امس الذي سجلت فيه 3837 اصابة، واول امس الذي شهد تسجيل 3962 حالة.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، إنه "تم فحص (22318) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864)".

وأضافت، أنها "سجلت هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 393، بغداد / الكرخ 535، مدينة الطب 83، النجف الأشرف 304، السليمانية 65، أربيل 296 ، دهوك 39، كربلاء 239، كركوك 195، ديالى 125، واسط 194، البصرة 343، ميسان 159، بابل 107، الديوانية 123، ذي قار 166، الأنبار 51، المثنى 87، نينوى 235 ، صلاح الدين 55".

وأشارت الى أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم: 3651 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 408، بغداد الكرخ 304، مدينة الطب 71، النجف 299، السليمانية 111، أربيل 220، دهوك 78، كربلاء 260، كركوك 151، ديالى 67، واسط 240، البصرة 254، ميسان 242 ، بابل 133، الديوانية 151، ذي قار 113، الأنبار 62، المثنى 224، نينوى 141، صلاح الدين 122".

وبين الصحة أن "الوفيات بلغت 72 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 5، بغداد الكرخ 5 ، مدينة الطب 2 ، النجف 1 ، السليمانية 4، أربيل 11، دهوك 4، كربلاء 9، كركوك 4، ديالى 3، واسط 4 ، البصرة 9 ، ميسان 1، بابل 5، الديوانية 1، المثنى 1، نينوى 3 ".

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون مجموع الشفاء: 161009(نسبة الشفاء 73.4 %)، مجموع الأصابات: 219435 ، الحالات الكلية تحت العلاج: 51686، الراقدون في العناية المركزة: 566، مجموع الوفيات: 6740".

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