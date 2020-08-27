تحالف عراقيون: استمرار الانقسام النيابي والسياسي بشأن قانون الانتخابات الجديد

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اكدت كتلة تحالف عراقيون النيابية ، اليوم الخميس ، استمرار الانقسام النيابي والسياسي حول ملحـق توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون الانتخابات الجديد.وذكـر النائب عن التحالف علي البديري ان السبب الرئيس لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب حتى الان هو الخلافات القائمة حول قانون الانتخابات.واضاف ان بعض الكتل اقترحت ان تكون هناك …

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