السند الوطني تدعو لعقد جلسة علنية لاستضافة الكاظمي في البرلمان

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة دعا النائب عن كتلة السند الوطني حسين اليساري ، اليوم الخميس ، إلى عقد جلسة علنية ومباشرة لمجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة تسويف قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأميركية.وذكر اليساري ان الكتل السياسية يجب ان تكون واضحة أمام الشعب وإلزام الكاظمي بالحضور أمام مجلس النواب عبر جلسة علنية …

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