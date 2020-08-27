الصحة: لدينا 51686 راقداً في المستشفيات بينهم 566 في العناية المركزة

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 3651 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 3794 حالة للشفاء الصحة: سجلنا 72 وفاة جديدة وأرتفع المجموع الى 6740 الصحة: بلغ عدد المتشافين 161009 فيما وصلت نسبة الشفاء الى 73.4% الصحة: اجرينا 1524864 فحصاً منذ انتشار الوباء ولدينا 219435 مصاباً في عموم محافظات البلاد الصحة: لدينا 51686 راقداً في المستشفيات بينهم 566 في العناية …

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