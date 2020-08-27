عالية نصيف لـ / نينا / : القمة الثلاثية.. اساس لخلق جبهة عربية في منطقة الشرق الاوسط

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف :" ان القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة الاردنية عمان بمشاركة العراق ومصر والاردن ، اساس لخلق جبهة عربية في الشرق الاوسط".وقالت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان من اولويات الاتفاق الثلاثي ، خلق جبهة في منطقة الشرق الاوسط لحماية المصالح العربية ، والوصول الى التكامل في تبني القضايا العربية والتحديات التي يتعرض لها العراق ".واضافت نصيف :" ان القمة نافعة للعراق ، ان بنيت على اساس المواثيق الدولية وميثاق الجامعة العربية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والمعاملة بالمثل ومراعاة حسن الجوار ".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شارك امس الاول بالعاصمة الاردنية عمان ، بالقمة الثلاثية التي جمعته بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي./انتهى3

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