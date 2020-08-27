القبض على عصابة ارتكبت ٢٢ جريمة سرقة في النجف

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ القت قوات الشرطة القبض على عصابة متخصصة بالسرقة والسطو المسلح في النجف الاشرف .وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان :" ان القبض على افراد العصابة تم بعد المتابعة الدقيقة و جمع المعلومات ".واضاف البيان :" ان افراد العصابة اعترفوا بتنفيذ عدد كبير من جرائم السرقة والسطو المسلح ، شملت ٢٢ دار ومحلا ومجمعا تجاريا ".



واشار الى :" ان المتهمين كانوا يستخدمون هويات مزورة للاجهزة الامنية والحشد الشعبي "./ انتهى.

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