الصحة : اجمالي حالات الشفاء من كورونا يتجاوز 161 الفا/موسع

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم الخميس السابع والعشرين من آب 2020 .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" تم فحص ( 22318) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864 ) نموذجا ".واضافت انه :" تم تسجيل (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 393بغداد / الكرخ 535مدينة الطب 83النجف الأشرف 304السليمانية 65 اربيل 296 دهوك 39 كربلاء 239كركوك 195ديالى 125واسط 194 البصرة 343ميسان 159بابل 107 الديوانية 123 ذي قار 166الانبار 51المثنى 87 نينوى 235 صلاح الدين 55 وعدد الاصابات الجديدة المسجلة هذا اليوم : 3651 اصابة، كما يلي:بغداد الرصافة 408بغداد الكرخ 304مدينة الطب 71النجف 299السليمانية 111 اربيل 220دهوك 78 كربلاء 260كركوك 151 ديالى 67واسط 240البصرة 254ميسان 242 بابل 133 الديوانية 151 ذي قار 113الانبار 62المثنى 224نينوى 141 صلاح الدين 122 - الوفيات 72 حالة ، كما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 5 مدينة الطب 2 النجف 1 السليمانية 4اربيل 11 دهوك 4 كربلاء 9كركوك 4ديالى 3 واسط 4 البصرة 9 ميسان 1 بابل 5 الديوانية 1 المثنى 1 نينوى 3 مجموع حالات الشفاء : 161009 ( نسبة الشفاء 73.4 %) مجموع الاصابات : 219435 الحالات الكلية تحت العلاج : 51686 الراقدون في العناية المركزة: 566 مجموع الوفيات: 6740./ انتهى3

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