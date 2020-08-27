الكاظمي يجتمع بوزير الخارجية السعودي لبحث هذه الملفات..

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي وصل الى بغداد في زيارة رسمية....

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