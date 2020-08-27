تأجيل منتدى دافوس الإقتصادي

2020/08/27 | 17:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد منتدى دافوس الإقتصادي، من أهم واكبر التجمعات لقادة العالم حيث يشارك فيه عدد كبير من رؤساء العالم والمسؤولين ورجال الأعمال

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