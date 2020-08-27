التفسير الغبى لسورة التوبة والذى رخص للإرهابيين أفعالهم - مصطفى راشد

2020/08/27 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_راشد فهم المفسرين الغبى لسورة التوبة والذى رخص للإرهابيين أفعالهم الإجرامية ======================ورد لنا سؤال عبر الإنترنت من الٲ-;-ستاذة / فرح ميكى والأستاذ/ على صلاح يقولا فيه: ان سورة التوبة وبها آية السيف رقم 5 ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ-;-فَإِنْ تَابُوا ......





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