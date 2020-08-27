2020/08/27 | 17:20 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]قالت تقارير إعلامية في بريطانيا إن عدة لاعبين في نادي تشيلسي اللندني لم يعودوا لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدة إصابات بكورونا في تشيلسي الإنجليزي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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