عدة إصابات بكورونا في تشيلسي الإنجليزي

2020/08/27 | 17:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قالت تقارير إعلامية في بريطانيا إن عدة لاعبين في نادي تشيلسي اللندني لم يعودوا لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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