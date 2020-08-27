مجددا .. الطائرات التركية تقصف مناطق شمالي العراق

2020/08/27 | 17:24 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة جددت الطائرات التركية ، اليوم الخميس ، قصفها مناطق في شمال العراق.واكدت مصادر ميدانية ان طائرات تركية قصفت اطراف قرية سكيري في جبل متين التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك.وبحسب المصادر فان القصف تسبب باصابة عدد من المدنيين وتهديم منازل واضرار مادية اخرى .MY

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