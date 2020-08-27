وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي: الربط الكهربائي والاستثمار الزراعي ضمن أجندة المباحثات

2020/08/27 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، سُبُل تعزيز التعاون الثنائيّ بين البلدين على مُختلِف الصُعُد وذكرت الخارجية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 آب 2020) أنه "استقبل الوزير فؤاد حسين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ الذي يُجري زيارة رسميّة إلى العراق لبحث العلاقات الثنائيّة بين بغداد والرياض".

وجرى في اللقاء بحسب البيان، "بحث العلاقات الثنائيّة، والإشادة بما وصلت إليه من تطوّر إيجابيّ على الصُعُد كافة، واتفق الجانبان على تفعيل مُذكّرات التفاهم التي أبرمتها الحُكُومات السابقة، كما بحثا تعميق العلاقات الاقتصاديّة، والاستثماريّة بين البلدين، ولاسيّما في مجال الزراعة، والبتروكيمياويات، وتزويد العراق بالطاقة، ومناقشة موضوع ربط الطاقة مع دول مجلس التعاون".

وتطرّق الجانبان إلى "نتائج زيارة رئيس الوزراء والوفد المُرافِق له إلى واشنطن، وما رشح عنها، وكذا ما تمخّض عن القمة الثلاثيّة بين العراق ومصر والأردن التي جرت أعمالها في العاصمة عمّان".

وقد بحث الوزيران "مُستجدّات الأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكّدا أهمّية تعزيز الأمن، والاستقرار بالمنطقة".

يذكر أنّ هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى العراق منذ تسنّمه منصبه وزيراً لخارجيّة المملكة.

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