ردا على المشككين.. العمليات المشتركة: طائرات F16 ما تزال تؤدي مهامها بدقة وكفاءة عاليتين

2020/08/27 | 17:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عبرت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن استغرابها من قيام البعض بالتشكيك بقدرة الطيارين العراقيين على قيادة مقاتلات "إف 16"، فيما أشارت إلى أن تلك الطائرات مازالت تؤدي عملها بدقة وكفاءة عاليتين.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، للوكالة الرسمية، اليوم 27 آب 2020، إن "امتلاك طائرات F16 بينت قدرة العراق على امتلاك ذراع طويلة ومهمة من أذرع القوة الجوية"، مبينا ان "طائرات F16 أدت ومازالت تؤدي ما عليها من العمل المطلوب، بدقة وكفاءة عاليتين، لا تستطيع أمهر الدول حرفة في مجال التسليح من امتلاك هذا النوع من الطائرات، وذلك لدقة العمل فيها، أضافة إلى الإمكانيات والمتطلبات التي يطلبها هذا النوع من السلاح".

وأشار الخفاجي، إلى "وجود بعض المشككين بقدرة الطيارين العراقيين على قيادة طائرات F16، وأنها لم تؤد مهامها الحقيقية، حسب قولهم"، مؤكدا أن"هذا الكلام محض افتراء، لأن الطائرات أدت عملها بصورة رائعة، وتسند القوات المسلحة العراقية، وتقدم جميع أنواع الإسناد إلى الجيش العراقي بصنوفه كافة".

يأتي ذلك ردا على تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية التي نقلت عن طيارين عراقيين قولهم في وقت سابق، إن "برنامج مقاتلات إف-16 باهض الثمن آخذ بالانهيار، في ظل نقص عمليات الصيانة أو رداءتها بعد انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية".

ووفقا لأحد الطيارين الذي تحدث، شريطة عدم الكشف عن هويته، فقد "انخفض عدد المقاتلات التي تنفذ طلعات جوية إلى سبع طائرات فقط من أصل 20 يمتلكها العراق"، وافادت مصادر أن "انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد تسبب بنقص قطع الغيار، مما أجبر وزارة الدفاع العراقية على صنع بعضها محليا، وهو أمر غير مسموح به ويبطل الضمان على الطائرات وقد يؤدي لنتائج كارثية".

فيما قال طيار آخر إن "معظم الطائرات متروكة حاليا، لأن أفراد القوة الجوية العراقية لا يعرفون كيفية إعادة صيانتها"، بينما افاد طيار ثالث "اعتدنا أن نقوم بـ 16 طلعة جوية في اليوم باستخدام طائرتين مقاتلتين، ولكننا حاليا نقوم فقط بطلعتين إلى أربع طلعات جوية في اليوم".

وأشار تقرير سابق، إلى أن "البرنامج العراقي لطائرات إف-16، والذي كان رمزا للشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق في وقت سابق، يشهد حاليا حالة من الفوضى لدرجة أن الطيارين لم يعد بإمكانهم القيام بمهام قتالية ضد تنظيم داعش".

وتعليقا على هذه المعلومات أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيان صدر في 14 آب الجاري ان طائرات "إف-16" مستمرة في استهداف عناصر تنظيم داعش، والفنيين العراقيين يعملون باستمرار على إدامة طائرات إف-16 لاستمرار عملها في استهداف عناصر تنظيم داعش"، لافتة إلى ان "الفنيين العراقيين لديهم الإمكانيات، والقدرة على تسليح وتجهيز الطائرات العراقية".

ر.إ

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