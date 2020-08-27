2020/08/27 | 17:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

268 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الخميس، عن تسجيل 19 حالة وفاة، و 409 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (27 اب 2020)، انها اجرت 4155 فحصا جديد في كل من: اربيل ، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واضاف البيان انه تم تسجيل 409 اصابات جديدة توزعت على النحو الاتي:

- اربيل 220

- السليمانية 82 ، 21 كرميان

- دهوك 78

- حلبجة 8

ونوه البيان الى تعافي 400 مصاب وكما يأتي:

- اربيل 296

- السليمانية 24

- كرميان 32

- دهوك 39

- حلبجة 9

واشار البيان الى وفاة 19 مصابا وكالاتي:

- اربيل 11

- السليمانية 4

- دهوك 4

واجمل البيان المجموع الكلي للإصابات منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الآن بـ26801 مصابا، تماثل 16243 للشفاء التام، بينما لايزال 9577 قيد العلاج توفي 981 مصابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. اكثر من 400 اصابة جديدة في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. اكثر من 400 اصابة جديدة في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).