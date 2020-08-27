وزير النفط: نعمل على توفير فرص العمل بعد إقرار الموازنة

2020/08/27 | 17:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اليوم الخميس ،حرص الوزارة على توفير فرص العمل لابنائنا من خريجي الكليات الهندسية وغيرها وللاختصاصات المختلفة وبحسب حاجة الشركات النفطية .

وقال وزير النفط خلال استقباله عدداً من ممثلي التظاهرات ، ان الحكومة والوزارة تعملان على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنافسية للمتقدمين من خلال توفير فرص العمل والتشغيل ، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلدنا،

واضاف عبد الجبار ان الوزارة كانت قد بادرت في وقت سابق الى توفير الاف الفرص للمتظاهرين ، لكن الظروف المالية الصعبة حالت دون استيعاب اعداداً جديدة ، معبراً عن أمله في توفير فرص اخرى بعد اقرار الموازنة قبل نهاية هذا العام”.

واشار وزير النفط بان الوزارة اعدت خطط واعدة لتاهيل وتدريب وتنمية المهارات للخرجين، على اسس علمية حديثة ، تنسجم مع طبيعة عمل الشركات العالمية .

هذا وقد حضر اللقاء رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي .

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