2020/08/27 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية المقدسة تتخذ قرارا بشان “التطبير ” خلال يوم عاشوراء المركز الخبري الوطني.

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