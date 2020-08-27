ميسي والرحيل من برشلونة.. تقرير يوثق تفاصيل الخلافات

2020/08/27 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن رغبته في الرحيل عن برشلونة الاسباني، الثلاثاء، كان بمثابة زلزال لعالم الكرة المستديرة.ورغم أن هذا الأمر أظهر على العلن وبشكل واضح استياء ميسي من واقع النادي الذي وصل إليه عام 2000 عن 13 عاما، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يشعر فيها بعدم الراحة في كاتالونيا.

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